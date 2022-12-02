Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar istediğini aldı! Çok büyük skandal, sosyal medya ayağa kalktı

Boğaziçi Film Festivali'nde, TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' suçlamasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışlayarak büyük bir skandala imza atan Masumlar Apartmanı eski oyuncusu Merve Dizdar'a akılalmaz bir ödül verildi.

GQ Türkiye Men of The Year 2022’de “Yılın Kadını” ödülünü Merve Dizdar aldı.

Merve Dizdar'a verilen ödül sosyal medyada büyük tepki topladı.

Peki neler olmuştu?

Boğaziçi Film Festivali'nde, ödülünü Şebnem Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona ithaf ediyorum" dedi. Duruma sinirlenen Burak Haktanır ise "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür tüm PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek tepki gösterdi.

Merve Dizdar alkışlamıştı

Tartışmanın ardından sahneye çıkan oyuncu Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ın çıkışına tepki göstererek "Az önce bir arkadaş arkadan bağırdı, niye bağırdığını da anlamadım. Bu çok eril bir şey. O erilliğin azaldığını, bu mevzuların dışarı çıkıp sakince konuşulduğu..." dedi. Haktanır ise kendisine tepki gösteren Ergün'ün "Ben bu konuyu anlamadım" demesi üzerine "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" ifadelerini kullanmıştı.

Törende sahneye birlikte çıktığı Selcen Ergün'ün sözlerini alkışlayan ve gergin bir şekilde Burak Haktanır'a bakması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Kısa sürede tepkilerin hedefi olan oyuncu için "Senin askerine iftara atan kadını nasıl desteklersin" yorumları yapılmıştı.