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Medya Masumlar Apartmanı için kararı bekleniyor! Ayrılırsa milyonlar üzülecek
Medya

Masumlar Apartmanı için kararı bekleniyor! Ayrılırsa milyonlar üzülecek

Masumlar Apartmanı'nda geleceği merak konusu olan ve Mavera isimli dizide ortaya çıkan Tansel Öngel ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:05:00 -

Masumlar Apartmanı'nın 29. Bölümü merak içinde beklenirken yeni bölümde yine ilginç olaylar yaşanacak. Han'ın kömürlükte sakladığı ismin kim olduğu merak edilirken izleyenler Naci ve Esat üzerinde duruyor. Bu karakterler içerisinden Naci ile ilgili sürpriz bir gelişme var.

Bu detaya geçmeden önce yeni bölümde yaşanacaklardan bahsedelim:

Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.

Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya gelir. Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkar. Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

Geçen bölüm bir anda ortadan kaybolan Naci karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği merakla beklenirken gazeteci Birsen Altuntaş'tan flaş bir açıklama geldi.

TRT'nin bir başka yeni yapımı Mavera'da görev alacak olan Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı için nasıl bir karar vereceği tam bilinmiyor.

Dönecek mi?

Konuya ilişkin konuşan gazeteci Birsen Altuntaş, "TRT'nin OGM Pictures imzalı dizisi Masumlar Apartmanı'na Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in dönüp dönmeyeceği merak konusu... Seyircilerden gelen yoğun talep sonrası Öngel'le yeniden görüşüleceği öğrenildi. Son dönemde gelen teklifleri değerlendiren Öngel'in Masumlar Apartmanı'nda mı yoksa yeni bir projede mi karar kılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak" dedi.

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