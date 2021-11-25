  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Masumlar Apartmanı ekibini üzen gelişme! Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm
Medya

Masumlar Apartmanı ekibini üzen gelişme! Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm

Masumlar Apartmanı'nda Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun'un ağabeyi Alptekin Coşkun hayatını kaybetti. Ölüm haberi dizi ekibini yasa boğdu. Metin Coşkun'a destek mesajları yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 09:16:00 -
Masumlar Apartmanı ekibini üzen gelişme! Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan, son olarak TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Hikmet karakterini oynayan Metin Coşkun'un ağabeyi hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun, bir süredir yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Uzun yıllardır Didim’de ikamet eden ve bir çocuk babası emekli hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun tedavilere cevap veremeyince hastanede hayatını kaybetti.

Sinema ve TV dizilerinde rol alan Metin Coşkun’un da ağabeyi olan Alptekin Coşkun’un cenazesi askeri törenle Didim Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Coşkun'un ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Alptekin Coşkun askeri merasimle cenaze aracına konuldu. Didim Denizköy Mezarlığında defin işlemi yapılırken, kardeşi Metin Coşkun ve eşi taziyeleri kabul etti. Defin işlemi sonrasında Didim Garnizon Komutanlığı personelince Coşkun’un acılı eşi Evin Coşkun’a Türk Bayrağı verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi
Ekonomi

Su ürünleri ihracatında yıl bitmeden rekor geldi

Su ürünleri sektörü, 2021’in ilk 10 ayında 1 milyar 97 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.
CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!
Gündem

CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz” sözlerini unutan CHP zihniyetinin çelişkileri gün geçtikçe d..
Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!
Gündem

Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!

Türkiye ekonomisine yapılan saldırılarla vatandaşlar ekonomi kaygısı yaşarken iğrençlikte yarışan magazin dünyasının derdi bambaşka. Zengin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay