  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya “Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında!
Medya

“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında!

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı” ekran yolculuğuna başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:57:00 - 2020-09-15 16:08:58
“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında!

Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan “Masumlar Apartmanı”nın ilk bölümüne ait olarak yayınlanan ön izleme videosu büyük ilgi gördü.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak hazırlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.

TRT 1 İzleyicilerinin merakla ve heyecanla beklediği dizinin konusu ise şöyle;

Safiye ve Gülben ciddi boyutta takıntılara sahip iki kardeştir. Evde pamuk ipliğine bağlı bir düzenleri vardır. Erkek kardeşleri Han olmadığında her şey birbirine girmektedir. Han her zamanki gibi o gece de isten çıkıp bir an önce eve girmek ister. Aksi halde evde kriz çıkacaktır. Aniden karşısına çıkan İnci yüzünden kaza yapar ve hastanelik olur. Kendini suçlu hisseden İnci ise, yanında kalacak kimsesi olmayan Han’a refakat eder. Vakit ilerledikçe birbirlerinden etkilenmeye başlarlar. Ancak ikisi de adım atacak cesareti bulamaz. Olaylı geçen hastane gecesinden sonra Han ve İnci, bir daha görüşmeyeceklerinden emin şekilde vedalaşır. Ancak sonraki karşılaşmaları, sadece onların değil, ailelerinin de hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

“Masumlar Apartmanı” İlk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT’1 de…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını bildiren ..
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı