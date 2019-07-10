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Masterler ’demokrasi’ için sahada

Ege Masterler Federasyonu (EMF)’nun İzmir Valiliği desteğiyle düzenleyeceği 1919’dan 2019’a Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Masterler Futbol Turnuvası, 11-15 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
Masterler ’demokrasi’ için sahada

Ege Masterler Federasyonu (EMF)’nun İzmir Valiliği desteğiyle düzenleyeceği 1919’dan 2019’a Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Masterler Futbol Turnuvası, 11-15 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvaya 27 takım katılacak.


Ege Masterler Federasyonu (EMF)’nun İzmir Valiliği iş birliği ve desteği ile düzenleyeceği 1919’dan 2019’a Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Masterler Futbol Turnuvasının tarihi belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvaya 27 takım katılacağı açıklanırken, turnuva 11-15 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.



Vali ve Ege Rektörü de sahada olacak


EMF Başkanı Haldun Dokel, turnuvanın FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 3. yıl dönümü nedeniyle birlik ve beraberliği pekiştirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi. Haldun Dokel, "Dostluk ve kardeşlik ilkeleriyle kurduğumuz federasyonumuz, birlik beraberlik duygularının pekiştirileceği bir turnuva da her yaşta spor yapmanın güzelliğini yansıtan arkadaşlarımızı bir kez daha buluşturacak. Katılımcı tüm takımlarımıza, önümüzdeki lig sezonuna küçük bir destek mahiyetinde olmak üzere 30’ar adet forma hediye edilecek. 14 temmuz 2019 Pazar günü saat 20.00’de, Karşıyaka Efsaneler Sahasındavalimiz, Ege Üniversitesi rektörümüz, liglerimizde yer alan kulüplerimizin başkanlarının yer alacağı EMF Başkanlar Karması ile Narbel-Agamemnon maçının galibi arasında gösteri maçı yapılacaktır. Sporsever İzmirlileri aileleriyle birlikte maçlarımızı izlemeye davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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