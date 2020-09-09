MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting

Yurt dışından devşirdiği program formatlarını ülkemize empoze ederek cebini dolduran Acun Ilıcalı’nın her programı ayrı bir rezalete sahne oluyor. Acun’un TV 8 kanalında yayınlanan ve hemen hemen her programında farklı bir kurgu ile karşımıza çıkan MasterChef adlı yarışma programı, bir kez daha kavga görüntülerine sahne oldu.

Reyting uğruna kavga

“Ne kadar kavga o kadar reyting” bakış açısıyla ekranlara gelen sözde yarışma programında son olarak Mehmet şef adlı jüri üyesi, Furkan Ayyüce adlı yarışmacıyı yemeğini tamamlamadığı gerekçesiyle azarladı. Tabağı görünce öfkelenip yarışmacıya bağıran şef, “Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme” diyerek bağırdı. Bunun üzerine, gözyaşlarına boğulan sözde yarışmacı, stüdyoyu terk etti.