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Medya MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting
Medya

MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting

Yurt dışından devşirdiği yarışma formatları ile kasasını dolduran Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan MasterChef adlı sözde yarışmada bir rezalet daha patlak verdi. Ne kadar kavga o kadar reyting amacıyla ekranlara gelen sözde yarışmada, jüri üyelerinden Mehmet şef, reyting uğruna yarışmacıyı azarladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:08:00 -
MasterChef’te bir rezalet daha! Ne kadar kavga o kadar reyting

Yurt dışından devşirdiği program formatlarını ülkemize empoze ederek cebini dolduran Acun Ilıcalı’nın her programı ayrı bir rezalete sahne oluyor. Acun’un TV 8 kanalında yayınlanan ve hemen hemen her programında farklı bir kurgu ile karşımıza çıkan MasterChef adlı yarışma programı, bir kez daha kavga görüntülerine sahne oldu.

Reyting uğruna kavga

“Ne kadar kavga o kadar reyting” bakış açısıyla ekranlara gelen sözde yarışma programında son olarak Mehmet şef adlı jüri üyesi, Furkan Ayyüce adlı yarışmacıyı yemeğini tamamlamadığı gerekçesiyle azarladı. Tabağı görünce öfkelenip yarışmacıya bağıran şef, “Bu ne böyle? Sen nasıl getirebiliyorsun böyle şef yemeğini buraya? Yapamadıysan getirme” diyerek bağırdı. Bunun üzerine, gözyaşlarına boğulan sözde yarışmacı, stüdyoyu terk etti.

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Yorumlar

Yaa gitmeyin

Bu rezillerin programına da gitmeyin izlemeyin de...insanlık vasfını heryönden kaybetmişlerin programlarını kazandırmayın
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Dandyk yarışmalar - 1

Bu danışıklı döğüşe katılan adam masterchef diye ortalıkta dolaşıyor.Para insandan neler götürüyor :((
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