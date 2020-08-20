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Medya Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu
Medya

Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasına katılan Wailson Fonseca, komşularıyla birbirine girdi. Fonseca’nın kavga sırasında yabancı dilde küfürler savurduğunu belirten komşusu şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:03:00 - 2020-08-20 14:35:58
Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yabancı kaynaklı programları Türkiye’de yayınlayarak servetine servet katan Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8’de yayınlanan yarışma programlarına katılan isimlerle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Daha öncede TV8’de yayınlanan programlara katılan isimlerin karıştıkları skandallar basına yansımıştı. MasterChef Türkiye adlı yarışmada ünlü olduktan sonra sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında papağanını işkence ederek öldüren Murat Özdemir tüm Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

Yine Masterchef programında ünlü olan Brezilya uyruklu Wailson Fonseca adlı şahıs da bir skandalla gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; Masterchef 2020’nin 16 kişilik kadrosuna katılmak için 1 hafta boyunca programda boy gösteren Wailson Fonseca dairlerinde Türk nişanlısı Melis Pınar ile birlikte yüksek sesle müzik dinleyince olanlar oldu.

Çiftin komşuları olan Ali G., yüksek müzik sesinden rahatsız olduğu için duvarı yumruklayınca kavga çıktı. Bağrışmaları duyan diğer bina sakinleri hemen polise habere verdi.

Yabancı dilde küfretti

Olay sonrası ifade veren Ali G., Wailson Fonseca nişanlısının yüksek sesle müzik dinlediğini bu durumdan rahatsız olduğu için duvara yumruk attığını ve ardından çiftin kapısına giderek uyarmak istediğini belirtti. Ancak Ali G’nin iddiasına göre Wailson Fonseca’nın nişanlısı Melis Pınar “Sen kimsin benim duvarımı yumrukluyorsun” diyerek Ali G’yi tersledi. Wailson Fonseca ise yabancı dilde küfürler savurarak Ali G’ye  müdahalede bulundu. Ali G. Olay sonrası Wailson Fonseca’dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Acun’un kanalında yayınlanan yarışmalarda ünlü olan isimlerin karıştıkları skandalların ne zaman son bulacağını merak ediliyor.

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