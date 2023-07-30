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Medya Masterchef'te Mehmef Şef isyan etti! Yeter, sıkıldım…
Medya

Masterchef'te Mehmef Şef isyan etti! Yeter, sıkıldım…

Yeniakit Publisher
2023-07-30 12:36:00 - 2023-07-30 13:19:18
Masterchef'te Mehmef Şef isyan etti! Yeter, sıkıldım…

Masterchef'in dün yayınlanan bölümünde şef Mehmet Yalçınkaya, oyuncuların söz kesmesine tepki gösterdi.

Masterchef All Star'da ödül oyununun ilk etabında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları düello yaptılar.

Düelloda yumurta ile yemekler hazırladılar.

Yarışmacılar, İspanyol omlet, soğanlama, menemen, scotch egg, tornado omlet, loco moco, egg benedict, kaymaçina, yumurtalı gide ve egg tart yaptılar.

Yarışma sırasında yumurta ürününde 4 tabak kaldığı sırada Mehmet şefin sinirlendiği anlar dikkat çekti. Mehmet şef, "Son bir dakika" dediği sırada yarışmacı Tahsin araya girdi.

Tahsin'in araya girmesine sinirlenen Mehmef şef, "Şeflerin, sözünün bitmeden sözünün kesilmesinden sıkıldım. Yeter. Sabahtan beri süre söyleyemiyoruz, yukarıdakiler durmuyor. Arkadaşlar lütfen saygı" dedi.
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Daha sonra Tahsin ve Suna yemeklerini şeflere sundu. Yumurtalı pideyi en başarılı yapan isim Tahsin oldu. Yumurta oyununda kazanan takım kırmızı oldu.

Yumurta etabını başarıyla geçen kırmızı takım aşure yaptı.

Son ikiye Sefa ve Eda kaldı. Ödülü kazanan isim Eda oldu. Pazar günü ise Masterchef'te eleme oyunu yayınlanacak.

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