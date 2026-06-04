Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin"

Amerikan haber sitesi Axios'ta yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Haberde, Trump'ın özellikle İsrail'in Lübnan'daki son askeri hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ve bu adımların İran'la yürütülen diplomatik süreci tehlikeye attığını düşündüğü belirtildi.

"Sen Delisin"

Axios'un aktardığına göre Trump, görüşme sırasında Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler kullanarak, "Sen delisin" dedi.

İddiaya göre Trump, İsrail'in son dönemdeki askeri hamlelerinin yalnızca bölgedeki gerilimi artırdığını değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda İsrail'e yönelik tepkileri de büyüttüğünü savundu.

"Ben Olmasaydım Hapisteydin"

Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici iddiaya göre Trump, Netanyahu'nun geçmişte karşı karşıya kaldığı yolsuzluk soruşturmalarına da atıfta bulundu.

ABD Başkanı'nın görüşmede, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Yetkililerden birinin aktardığına göre Trump ayrıca Netanyahu'ya, "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor." dedi.

Görüşme Sonrası Farklı Mesaj

Öte yandan Trump, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha yumuşak bir ton kullandı.

Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve hareket halindeki birliklerin geri çevrildiğini söyledi.

Hizbullah Mesajı

Trump ayrıca Hizbullah ile dolaylı temasların sürdüğünü belirterek, tarafların çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata vardığını ifade etti.

ABD Başkanı açıklamasında, "İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu'da Yeni Gerilim Endişesi

Trump ile Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen bu sert diyalog, Washington-Tel Aviv hattında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının yeni bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Özellikle Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler ve İran'la ilgili diplomatik süreçler nedeniyle iki ülke yönetimi arasında zaman zaman farklı yaklaşımların ortaya çıktığı değerlendiriliyor.