  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya hücuma geçecek Savaş kararı aldı Devlet Bahçeli Özgür Özel'e bu sefer çok sert çıkıştı! Türkiye'den mayıs ayında 22.504 milyar dolarlık ihracat Böcek'ten seçim rüşveti itirafı! Adaylık için 1.9 milyon Euro, 15 milyon TL ve 200 bin dolar Seçim Rüşveti 1 değil, 2 değil 3 değil… Phuketçi başkanın personeli yarış atı kodamanı çıktı CHP'nin Asıl Sorunu Kurultay Değil, Erdoğan'ı yenememek... Ahmet Hakan’dan çarpıcı analiz Felaket tellalları yine ters köşe! TÜİK rakamları paylaştı: İşsizlikte büyük düşüş Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok! Siyonistler hiçbir zaman uymadı: Kalleş İsrail ile ateşkes kararı İsrail’in gözü yaşlı! ABD’deki ön seçimi Filistin destekçisi Müslüman doktor kazandı
Gündem Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin"
Gündem

Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan Netanyahu'ya Sert Çıkış: "Sen Bir Delisin"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan'da son günlerde artan gerilim nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre Trump, telefon görüşmesinde Netanyahu'ya "Sen delisin" diyerek İsrail'in attığı adımların bölgedeki tansiyonu yükselttiğini söyledi.

Amerikan haber sitesi Axios'ta yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Haberde, Trump'ın özellikle İsrail'in Lübnan'daki son askeri hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ve bu adımların İran'la yürütülen diplomatik süreci tehlikeye attığını düşündüğü belirtildi.

"Sen Delisin"

Axios'un aktardığına göre Trump, görüşme sırasında Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler kullanarak, "Sen delisin" dedi.

İddiaya göre Trump, İsrail'in son dönemdeki askeri hamlelerinin yalnızca bölgedeki gerilimi artırdığını değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda İsrail'e yönelik tepkileri de büyüttüğünü savundu.

"Ben Olmasaydım Hapisteydin"

Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici iddiaya göre Trump, Netanyahu'nun geçmişte karşı karşıya kaldığı yolsuzluk soruşturmalarına da atıfta bulundu.

ABD Başkanı'nın görüşmede, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Yetkililerden birinin aktardığına göre Trump ayrıca Netanyahu'ya, "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor." dedi.

Görüşme Sonrası Farklı Mesaj

Öte yandan Trump, telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha yumuşak bir ton kullandı.

Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve hareket halindeki birliklerin geri çevrildiğini söyledi.

Hizbullah Mesajı

Trump ayrıca Hizbullah ile dolaylı temasların sürdüğünü belirterek, tarafların çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata vardığını ifade etti.

ABD Başkanı açıklamasında, "İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu'da Yeni Gerilim Endişesi

Trump ile Netanyahu arasında geçtiği iddia edilen bu sert diyalog, Washington-Tel Aviv hattında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının yeni bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Özellikle Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler ve İran'la ilgili diplomatik süreçler nedeniyle iki ülke yönetimi arasında zaman zaman farklı yaklaşımların ortaya çıktığı değerlendiriliyor.

Trump'tan peş peşe Orta Doğu açıklamaları! İran pes etti
Trump'tan peş peşe Orta Doğu açıklamaları! İran pes etti

Gündem

Trump'tan peş peşe Orta Doğu açıklamaları! İran pes etti

Kimse beklemiyordu: Trump'tan tarihi açıklama! 'Mücteba Hamaney ile...'
Kimse beklemiyordu: Trump'tan tarihi açıklama! 'Mücteba Hamaney ile...'

Dünya

Kimse beklemiyordu: Trump'tan tarihi açıklama! 'Mücteba Hamaney ile...'

Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak
Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak

Gündem

Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekir Kalınsazlıoğlu

ibneler yiyin birbirinizi!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23