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Spor
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Fenerbahçe'ye evladından red! Aston Villa'yı tercih etti
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'ye evladından red! Aston Villa'yı tercih etti

Eski yıldızı Eljif Elmas’ı yeniden renklerine bağlamak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı oyuncudan beklediği yanıtı alamadı.

#1
Foto - Fenerbahçe'ye evladından red! Aston Villa'yı tercih etti

Eski yıldızı Eljif Elmas’ı yeniden renklerine bağlamak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı oyuncudan beklediği yanıtı alamadı.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye evladından red! Aston Villa'yı tercih etti

Kariyer planlaması konusunda oldukça net fikirleri olan 24 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye evladından red! Aston Villa'yı tercih etti

Gelen bilgilere göre Üsküp doğumlu oyuncunun öncelikli hedefi, Avrupa'nın iki büyük devi olan Serie A veya Premier Lig'de kariyerine devam etmek.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye evladından red! Aston Villa'yı tercih etti

İngiliz ekibi Aston Villa'nın, hem Napoli kulübü hem de oyuncunun menajerlik şirketiyle masaya oturarak ilk teması kurduğu bildirildi. Henüz resmi bir yazılı teklif yapılmamış olsa da, Villa'nın ilgisinin önümüzdeki haftalarda somut bir transfer müzakeresine dönüşmesi bekleniyor.

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