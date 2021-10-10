MasterChef jürileri Erdoğan ile fotoğraf çektirdi, solaklar kudurdu!

MasterChef Türkiye'nin şef ve jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İkili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafın ardından muhalif hesapların hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı.

Festivalde MasterChef Türkiye adlı yarışmanın şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biraraya gelen şefler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şef Mehmet Yalçınkaya, o kareyi “Bugün Adana lezzet festivalindeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının ilgisi ve sıcaklığı bambaşka. Teşekkürler Adana” notuyla paylaştı.

İki şef Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafın ardından muhalif hesapların hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Solak camianın hazımsızlığı pes dedirtti.