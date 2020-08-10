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Medya

Masterchef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu yaşı, memleketi, kariyeri

Masterchef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu yaşı, memleketi, kariyeri merak ediliyor. MasterChef’te adını finale yazdıran isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu oldu. İlk etaplarda jüri üyelerinden geçer not alan Barbaros Yoloğlu’nun ana kadrodaki 16 isimden biri olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından olan Barbaros Yoloğlu kimdir, nerelidir? Barbaros Yoloğlu kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-08-10 21:45:00 -
Masterchef Barbaros kimdir? Barbaros Yoloğlu yaşı, memleketi, kariyeri

Masterchef 2020 final turu devam ederken ana kadroyu oluşturacak ikinci sekiz kişilik ekip bu hafta belli olacak. Masterchef Türkiye final turu yarışmacılarıdan birisi de Barbaros Yoloğlu oldu. Peki, Masterchef Barbaros kimdir? 

Masterchef Barbaros kimdir?

Üçlü düelloda Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile mücadele eden Barbaros Yoloğlu, yaptığı asma yaprağında barbun balığı ile jürinin beğenisini kazanmış, final turuna çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu, MasterChef ana kadrosu için ter dökmeye devam edecek. İşte MasterChef ile adını duyuran Barbaros Yoloğlu’nun hayatına dair merak edilenler...

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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