Mastercard ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Mastercard, tüm dünya tarafından ilgiyle izlenen UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluk anlaşmasını uzatarak sözleşmesini yeniledi.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında başlayan sponsorluk sözleşmesi, 2021-2024 sezonlarının yanı sıra 2021, 2022 ve 2023 UEFA Süper Kupası'nın sponsorluk haklarını da kapsıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Avrupa Başkanı Mark Barnett, UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluk anlaşmasını yenilemekten dolayı gururlu olduklarını belirterek, "Önemli spor etkinlikleri, dünya genelinde taraftarları en büyük tutkularıyla buluşturmanın en doğrudan yöntemi. UEFA'nın resmi sponsoru olarak 27. yılımızı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanacak yeni paha biçilmez anlara tanık olacağımız için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.





- "Mükemmel ilişkimiz devam edeceği için heyecanlıyız"





UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise başarılı işlerde uzun ömürlülüğün önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde içinde bulunduğumuz bu zor ve belirsiz dönemde Mastercard ile olan iş birliğimizi daha uzun yıllara yaymaktan spor ve taraftarlar adına bilhassa mutluluk duyuyoruz. Mastercard gibi başarılı bir küresel marka ile ortaklık kurmak UEFA'ya çok sayıda fayda ve fırsat getirirken, bizler de gelecek yıllarda bu mükemmel ilişkimiz devam edeceği için ayrıca heyecanlıyız. Sektöre yön veren bir teknoloji firması olan Mastercard ile ortaklığımızı ilerletmeyi, dijitalin dünya çapındaki izleyiciler ile daha derin ilişkiler kurmada rolü giderek artarken daha da sabırsızlıkla bekliyoruz."





- "Oyuncu Maskotu" olma imkanı





Verilen bilgiye göre, çocuklara hem dijital dünyada hem de futbol sahasında "Oyuncu Maskotu" olma imkanı tanıyan Mastercard, futbolsever miniklere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde futbol dünyasının en büyük yıldızlarıyla beraber sahada yürüme şansını sunuyor.

2020 sezonunda salgın nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali ve Finali ile UEFA Süper Kupa maçlarında sanal etkinliklere yönelen Mastercard, maskot geleneğini dijital olarak devam ettirdi. Oyuncular ve maskotlar, maç öncesi stadyum girişindeki ekran aracılığıyla gerçek zamanlı bir karşılaşma yaşadılar.

Mastercard, bu etkinlikleri, maçlara katılacak çocukları belirleyen UEFA Çocuk Vakfı iş birliği kapsamında düzenledi.