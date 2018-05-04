Masonluk nedir? Ne zaman ortaya çıktı?

Kelime anlamı oalrak taş ustası manasına gelmektedir.

Masonluk kökleri 16. ve 17. yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Dünya üzerinde sayılarının 5 milyondan fazla olduğu bilinmektedir. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2 milyona yakın üyesi bulunmaktadır.

Masonlar için sır ve gizlilik büyük önem taşımaktadır. Bu tarikata göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Bunun yanında amaçları sözde bütün insanların sevgi, hoşgörü, barış, kardeşlik altında yaşamasıdır. Masonluğun birçok farklı sembolü bulunmaktadır. Ancak bunları sadece mason olan kimseler anlayabilmektedir.