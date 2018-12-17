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Masonlardan kripto FETÖ’cülere loca

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası dağılma sürecine giren FETÖ yapılanması için Masonlar devreye girdi. Masonlar haklarında hukuki işlem yapılmamış kripto FETÖ’cüleri şemsiyeleri altında yani localar kurmaya teşvik ediyor.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:59

Mehmet Aslan  Ankara

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası dağılma sürecine giren FETÖ yapılanmasından doğan boşluğu doldurmak üzere masonların devreye girdiği, haklarında hukuki işlem yapılmamış kripto FETÖ’cüleri, şemsiyeleri altında yeni localar kurmaya teşvik ettikleri kaydediliyor.

2500 liraya üyelik

Tüm kurguları ideolojik ve maddi çıkara dayalı her iki yapılanma arasındaki işbirliğinin, yurt dışında olan merkezlerince tasarlandığı üzerinde duruluyor. Akit’in edindiği bilgilere göre bazı kıdemli masonlar, FETÖ’yle bu ilişkiden rahatsızlıklarını saklamıyorlar. “Masonluk ayağa düştü” diyerek bu yeni açılıma tepki gösteren masonlar, uzun yıllar fedakarlıkla kurdukları organizasyonlarına 2 bin 500 TL gibi komik bir bedelle yeni üyeler kabul edilmesini de içlerine sindiremiyor. Önümüzdeki günlerde masonluk içerisinde büyük çalkantılar yaşanması bekleniyor.

Eygi’den müfterilere sert cevap

Mehmet Şevket Eygi, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin’in, kendisi hakkında 1959’da Özel Harp Dairesi içinde görevlendirildiği iddiasına sert tepki gösterdi.

Eygi yazısında, hakkındaki iftiralara şu şekilde cevap verdi: “İftiralarınızı ispat ederseniz bana, edemezseniz size ait olacak yedi sıfatı tekrar ediyorum: Şerefsiz... Namussuz... Alçak... Müfteri (iftiracı)... Yalancı... Vicdanı ve kalemi satılık veya kiralık... Haysiyetsiz. Pislik... Rezil... Saldırgan köpek... Fitneci.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:59
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. kripto FETÖ’cüler
  5. masonlar
  6. Mehmet Şevket Eygi
  7. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin
  8. Özel Harp Dairesi

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