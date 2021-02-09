Mason kuruluşunda 'şaklabanlık' yaptığı ortaya çıktı! Millete hakaret eden Bingür Sönmez, kayıplara karıştı!

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Türkiye’de nüfuz alanını sinsice genişleten ve kamu kurumlarındaki varlıkları hiçbir zaman gündeme getirilmeyen masonik yapılanmalar ülke bekasını tehdit unsuru haline geliyor. Kökü dışarıda olan masonik yapılanmaların Türkiye’deki şubeleri arasında yer alan Rotary Kulübü, hiçbir engelle karşılaşmaksızın faaliyet alanını genişletiyor.

Hemen her şehirde örgütlenen mason uzantısı Rotaryenler, pandemi döneminde de etkili olduğu ve Türkiye'yi yönlendirmeye çalıştıkları alenen ortaya çıktı.

Millete korku pompalayan, tehdit ve hakaret savuran Bingür Sönmez, Rotary üyesi çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Fox TV'de aşı olmayan vatandaşlar için " 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz" diyerek provokasyona girişen Prof. Dr. Bingür Sönmez, daha sonra aşı olan ve olmayan vatandaşlara 'köpek gibi aşı olacaklar' şeklinde benzetmesiyle hakaret etti.

'Mason' olduğu iddia edilen ve masonik yapılarla ilişkisi olduğu belirlen Bingür Sönmez, aşı olmak istemeyenleri ise "Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek" sözleriyle tehdit etti.

Bu tehdit ve hakaretlerin ardından Bingür Sönmez, tepkileri üzerine çekti. Sönmez'in hakaret ve halkı galeyane getirme çabasının karşısında yargının harekete geçmemesi dikkat çekerken arkasındaki yapılar da ortaya çıktı.

Rotary toplantısında 'şaklabanlık'

Şişli Rotary Kulübü'nün bir toplantısında kulüp üyelerine adeta sihirbazlık numaralarıyla 'şaklabanlık' yaptığı belirlenen Bingür Sönmez'in videosu ortaya çıktı.

2010 yılına ait toplantı görüntülerinde Sönmez'in sihirbazlık numaralarıyla rotaryenleri eğlendirdiği görüldü.

Rotary etkinliklerinde sık sık boy gösteriyor

Sönmez'in masonların uzantısı Rotary Kulüpleri'nde birçok etkinliğe katıldığı belirlendi.

2017 yılında, Fenerbahçe Kongre Üyesi Deniz Senelt Kalelioğlu da attığı bir tweette sadece üyeler ve eski başkanlarının katıldığı Şişli Rotary Kulübü'nün 35. yıldönümü etkinliğinde Bingür Sönmez ile birlikte konuşma yaptıklarını açıkladığı tespit edildi.

Savcılık harekete geçmiyor: Masonlar mı koruyor?

Öte yandan halkı galeyana getirmeye çalışan ve kamuoyuna korku pompalayan Bingür Sönmez, bu suçlarının üzerine millete hakaret ve tehdit etmesine rağmen savcılık harekete geçmemekte ısrar ediyor.

Savcılığın harekete geçmemesi tepkileri artırırken "Bingür Sönmez'i devletin içerisine sızan Masonlar mı koruyor?" sorularını akıllara getirdi.

'Mason listesi'ni yalanlamamıştı

Sosyal medyada dolaşan bir mason listesinde adı geçen Sönmez'in 14 yıl önce yayınlanan iddia karşısında herhangi bir yalanlamada ise bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Vatandaşlara "köpek gibi olacaklar" imasıyla hakaret!

Kapadokya Üniversitesi'nin youtube kanalında yayınlanan Alev Alatlı ile Murakebe Günleri programına katılan Kalp ve damar cerrahı Prof. Bingür Sönmez, vatandaşları aşağılayarak son provokasyonuna imza atmıştı.

Vatandaşlara hakaret eden ifadelerde bulunan Sönmez, şu ifadelerle tehditlerde bulundu:

''Bir kanser hastasının 'ben kemoterapi görmek istemiyorum' demesi, bireysel kararıdır. Bu karara saygı duyarım. Çantasını alır köyüne döner. Ama 'ben aşı olmak istemiyorum' deme hakkı yoktur kimsenin. Herkes aşı olmak zorunda. Değil İstanbul, değil Türkiye bütün dünya yüzde 70-80 aşı olmazsa önümüzdeki 4-5 yıl korona pandemisiyle beraberiz. 'Aşı olayım mı?' diye soruyorlar. Bu sene de aşı olacağız. Seneye de... Önümüzdeki 10 yıl, her yıl aşı olacağız. Grip aşısı gibi her yıl korona aşısı olacağız. Olmayanlar ne olacak? Olmayanlar, hani köpeklere 'aşısı var mı?' diye soruyorlar. 'Artık insanlara aşınız var mı?' diye soracaklar. Uçağa binemeyeceklar, toplu taşımaya binemeyecekler, pasaport alamayacaklar. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek.'

Büyük tepki çekmişti

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, bu sözlerin ardından büyük tepki göstermişti. Twitter'da "#bingursonmeztutuklansin" etiketi açan vatandaşlar, 50 bini aşkın tweet atarak Sönmez'e tepki göstermiş ve savcılık göreve davet edilmişti. Tepki etiketi, Türkiye gündeminde 1. sıraya oturmuştu.

Ancak 1 ay kadar süre geçmesine rağmen savcılıktan herhangi bir işlem başlatılmadı.

"Vatan haini" provokasyonu yanına kâr kalmıştı!

"'Ben aşı yaptırmam' diyenler vatan haini"

Profesörlük unvanını kullanarak televizyon televizyon gezen ve basitlikten başka bir davranış sergilemeyen Bingür Sönmez'in provokasyonlarına karşı harekete geçilmemesi vatandaşlar tarafından,tepkilerine yol açmıştı.

Aşı yaptıracak ve yaptırmayacaklar arasında kışkırtan açıklamalarda bulunan Bingür Sönmez, kuralları kendilerinin koyacağını ima ederek ahkam kesmiş ve şu ifadelerde bulunmuştu:

"Ben aşı yaptırmam diyenler vatan haini! Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi dairelere giremeyecekler. Okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkmanın kuralları var, aşıda da kurallar koyacağız. Resmi daireler giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka bir çare yok."

"Espri yaptım" diyerek tükürdüğünü yalamıştı! Tepkinin ardından "vatan haini"nden çark

Bu skandal sözlerinin ardından büyük tepki tolayan Prof. Dr. Sönmez, "Espri yaptım" diyerek tükürdüğünü yalamıştı. Twitter'da on binlerce tweet atan vatandaşlar, "#haddinibilbingursonmez" etiketini Türkiye gündemine taşımış ve Sönmez bu tepkilerin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Pandemi döneminde herkesin aşı olması gerekir. Devlet herkesin aşılaması için bir kanun yapamaz. Ama aşıya zorlayabilir. Toplumun yüzde 70-80’i aşılanmadan aşı başarılı olamaz. Bunu anlatmak için televizyon programına katıldım. Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim. Bunun dışında diğer sözlerimi espri olarak söyledim. Açıklamalarım amacından saptırıldı. Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Ama aşı kampanyasına katılmak bir vatandaşlık görevidir. Bakanlığımızın da bu konuda çok katı kurallar koymasını bekliyorum.”

Fatih Altaylı'nın kulağına üfledi, hükümeti hedef aldı

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz haftalardaki köşe yazsısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'ölüm sayılarını gizlemekle' itham ederek, bir mektup yayınlamıştı. Bakan Koca daha önce defalarca açıklamış olmasına rağmen ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını yeniden anlatmak durumunda kalarak Altaylı'ya, "Öncelikle araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir. İddia sahibi iddiasını kanıta dayalı ortaya koymalı ve arkasında da durmalıdır." cevabını verdi. Altaylı, Bakan Koca'nın cevabından sonra kaynağını açıklayarak, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof. Dr. Bingür Sönmez’dir." dedi.

Pandemi nedeniyle vatandaşları itham etti

Fatih Altaylı'nın 'tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof.' diyerek güzellediği Bingür Sönmez, sürecin en başından bu güne kadar 'felaket tellalığı'na soyunarak halka korku pompalayanlardan birisi oldu. Prof. Sönmez, 28 Mart günü yaptığı açıklamasında, 'Büyük bir felakete gidiyoruz' ifadelerini kullanarak hastalığı yaymak konusunda umrecileri suçlamıştı: "Ama biz umreden dönenleri kontrol etmedik. Oralara gittiler ve hastalığı yaydılar"

Topluma korku pompalamıştı: Toplu mezarlar bile yetmeyecek

Her seferinde Fatih Altaylı'ya konuşarak topluma korku pompalayan ve satır aralarında da Müslümanları hedef alan Prof. Sönmez, 8 Nisan'da, "Dikkatli olmazsak toplu mezarlar da yetmez." demiş ve mübarek Ramazan ayı üzerinden Müslümanları şöyle hedef almıştı:

"Fatih bey, Ramazan geliyor. Tüm uyarılara rağmen toplu iftar yapmak isteyenler, teravih namazı organize etmek isteyenler, bunu gizlice de olsa yapmaya kalkışanlar olacaktır. Onlara karşı çok dikkatli olmamız gerekir."

Prof. Sönmez bu açıklamasında da umrecileri hedef göstererek şunları söylemişti:

"Koca koca bilim insanları konuşuyor ama bizde patlamaya neden olan unsurlardan birinin umreciler olduğunu söylemeye kimse cesaret edemiyor."

"Hastaneler yüzde yüz oranında doldu" yalanı

Sönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın defalarca açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı yüzdelerine aldırış etmeden, 1 Aralık tarihinde şu ifadelerle halkı kışkırtma çabalarına devam etti:

"Corona için tahsis edilmiş servis ve yoğun bakım yatak sayılarına bakıldığında hemen her hastanede doluluğun yüzde 100 olduğu görülecektir. Bu da durumun vahametini açıkça ortaya koymaktadır."