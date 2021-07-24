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Yerel Maskeyle araç kundakladı
Yerel

Maskeyle araç kundakladı

Denizli'de maskeli bir kişi, park halindeki aracı kundakladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 07:33:00 - 2021-07-24 07:35:48
Maskeyle araç kundakladı

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Adalet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde park halindeki 07 AAN 173 plakalı otomobil iddiaya göre maskeli bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

Alevlerin gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak daha fazla büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri görgü şahitlerini dinleyerek şüpheli hakkında arama çalışması başlatırken, ekipler araçta inceleme gerçekleştirdi.

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