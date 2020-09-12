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Gündem Maskeyi bone gibi takan adamdan ilginç sözler: Senin için...
Gündem

Maskeyi bone gibi takan adamdan ilginç sözler: Senin için...

Antalya’da semt pazarında maskeyi başına bone yapan pazarcı esnafı zabıtaya limon yediğini söyleyip "Senin için takayım" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:58:00 -
Maskeyi bone gibi takan adamdan ilginç sözler: Senin için...

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre meskenler hariç olmak üzere bütün alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Bu çerçevede vaka seyrinin kontrol altında olduğu Antalya’da vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan semt pazarlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinin en büyük pazarlarından Zafer Semt Pazarı’nda zabıta ve polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

İkaz ve denetimden önce, pazar esnafının çoğunun maskesini takmadığı, takanların da çenesinde taktığı dikkatleri çekti.

Esnafın maske takmamasından rahatsız olan bir vatandaş ise zabıta noktasına şikayetçi oldu.

Öte yandan, kurallara uyan bir peynirci esnafından ürün alan bir müşteri, maskesini çıkarıp eliyle tattığı peynir parçasını yakınına ikram etti.

Zabıtaya ilginç sözler: Senin için takayım

Ayrıca, yapılan denetimde bir tezgahın önünde maskesini başına bone gibi takıp limon yiyen esnafı gören zabıta, esnafı uyarıp cezayı kabul edip etmeyeceğini sorarak, maskeyi herkesin takması gerektiğini, esnafın ise başına taktığını söyledi.

Bunun üzerine esnaf, zabıtaya cevap olarak 'Takayım senin için' ifadesini kullandı.

Esnaf ayrıca kameralara, limon yediğini söyleyerek bunu da çekmelerini söyledi ve maskesini taktı.

Zabıtalardan hoparlör ile uyarı

Zabıta ekipleri hoparlör ile bağlantısı telsiz üzerinden müşterileri ve esnafı, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları hususunda ikaz etti.

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