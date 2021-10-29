Maskesiz-mesafesiz 29 Ekim etkinliğine velilerden tepki!
Bir ilköğretim okulunda düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde maske-mesafe kuralına uyulmaması veliler tarafından tepki ile karşılandı.
Yeniakit.com.tr
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bir ilköğretim okulu, maskesiz-mesafesiz etkinlik yaparak öğrencileri tehlikeye attı. Etkinliğin videosunu paylaşan veliler, duruma tepki gösterdi.
Maske-mesafe unutuldu!
Bir ilköğretim okulu bütün öğrencilerini bahçede bir araya getirerek 29 Ekim etkinliği düzenledi.
Etkinlikte mesafe kuralına riayet edilmediği de gözlendi.