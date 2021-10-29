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Gündem Maskesiz-mesafesiz 29 Ekim etkinliğine velilerden tepki!
Gündem

Maskesiz-mesafesiz 29 Ekim etkinliğine velilerden tepki!

Bir ilköğretim okulunda düzenlenen 29 Ekim etkinliğinde maske-mesafe kuralına uyulmaması veliler tarafından tepki ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:57:00 - 2021-10-29 15:03:46

 Yeniakit.com.tr 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bir ilköğretim okulu, maskesiz-mesafesiz etkinlik yaparak öğrencileri tehlikeye attı. Etkinliğin videosunu paylaşan veliler, duruma tepki gösterdi.

Maske-mesafe unutuldu!

Bir ilköğretim okulu bütün öğrencilerini bahçede bir araya getirerek 29 Ekim etkinliği düzenledi.

Etkinlikte mesafe kuralına riayet edilmediği de gözlendi.

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