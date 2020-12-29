Maskem güvenli mi? | HES maske kontrol et
Cerrahi maskeler koronadan korur mu? | Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza maske kuralı yerleşti. 81 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Peki, kullandığınız maskelerin güvenli olup olmadığını biliyor musunuz? | Maskenin güvenli olduğu nasıl anlaşılır?
Maske güvenlik testi | Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza maske gerçeği girdi. Vatandaşlar maskeleri eczanelerden ve marketlerden satın alabiliyor. Peki, satın aldığınız maskenin güvenli olup olmadığını biliyor musunuz? | Sağlık Bakanlığı onaylı maskeler hangileri?
Maskem güvenli mi? | HES maske kontrol et
Koronavirüs salgınıyla birlikte Hayat Eve Sığar uygulanması kullanılmaya başlandı. Uygulama üzerinden bulunduğunuz bölgedeki vaka yoğunluk oranını görebilir, yakınlarınızın yaşadığı bölgedeki risk durumunu kontrol edebilirsiniz. Uygulama üzerinden HES kodu oluşturabilirsiniz. Ayrıca Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden kullandığınız maskenin onaylı olup olmadığını kullanabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki maske bölümüne tıklayın. Açılan sayfada Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı maskelerin markaları sıralanacak.