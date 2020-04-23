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Aktüel

Maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

TBMM’nin açılışının 100.

2020-04-23 11:26:54 -
Maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa’nın Salihli ilçesinde maske ve sosyal mesafeli sessiz, sade çelenk töreni düzenlendi.


Salihli’de Atatürk Anıtı’nda yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cemal Şengül ve Güven Akça ile belli sayıda öğretmen katıldı.


Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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