Maskeler ne kadar? | Nereden maske alabilirim?
Ücretli maske nereden alınır? Koronavirüs salgını sebebiyle maskelerin ücretli satışı yeniden başladı. Vatandaşlar "Cerrahi maskeler ne kadar?" , "Cerrahi maske nereden alınır?" , "Maske markette satılır mı?" , "Eczaneden maske parayla alınır mı?" , "Cerrahi maske ne kadar?" , "3 katlı cerrahi maske kaç lira?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, nereden maske alabilirim?
Koronavirüs salgını sebebiyle cerrahi maskelerin satışı yasaklanmıştı. Vatandaşlara maskeler ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Ancak tedbirlerin gevşetilmeye başlamasıyla birlikte maskelere ihtiyaç arttı. Hal böyle olunca maskelerin ücretli satışına izin çıktı. İşte, detaylar.
Maskeler ne kadar? | Nereden maske alabilirim?
Ücretli maske temin etmek isteyenler “Nereden maske alabilirim?” , “Cerrahi maskeler kaç liraya satılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Maskelerin marketlerde, eczanelerde satışına izin verilmesi bekleniyor. Maske satışında üst limit belirleneceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Telli cerrahi maskelerin 1 TL’den satılması bekleniyor. Diğer maske türleri içinse farklı fiyat aralıklarının belirlenecek.