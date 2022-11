Maskeler bir kez daha düşüyor! ‘Betonlaşıyoruz’ diyenler bakın şimdi de ne diyecek?

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle birçok şehir sallandı, 8 bin bina zarar gördü. Yaşananlar, özellikle 16 milyondan fazla nüfusu barındıran İstanbul'da dönüşmesi gereken binlerce binayı tekrar akıllara getirdi.

Muhalif medya, kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkarak AK Parti'nin müteahhitleri zengin etmek için şehirleri betonlaştırdığını ileri sürüyordu, depremden sonraysa "Önlem alınsın" demeye başladı!.. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, muhaliflerin "deprem" ve "beton" ikiyüzlükleri de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Muhalif medya, Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm veya Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde veya Tozkoparan'daki kentsel dönüşümde, "Bırakın kardeşim müteahhitlere para kazandırmayı" diyenleri yarınki gazetelerinde göreceğiz. Bugün televizyonlarında izliyoruz. Efendim işte, "Gene ucuz kurtulduk" vs. "Her yer beton, her yer beton..." Ben şunu söylemiyorum, "Her yere ev yapın, her yer beton olsun, maksat müteahhitlere para kazandıralım" diyen yok. Şu an İstanbul'da da Düzce'de de depreme dayanıksız 8 bin ev zarar görmüş.

"Betonlaşıyoruz" diyenler bugünden itibaren de, "Depreme karşı tedbir alınsın" diyor. Depreme karşı ilk önlem ne? Dayanıklı evlerde oturmak, dayanıklı iş yerlerinde çalışmak. Baş unsur bu.