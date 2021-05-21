  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Sarıgül, kurultayı yapacakları zamanı açıkladı
Japonya'da İsrail’i çıldırtacak gösteri
Suudi Arabistan'dan flaş çağrı: 2 yılda 1 yapalım
KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti
Yaşam Maske yasağı ne zaman bitecek?
Yaşam

Maske yasağı ne zaman bitecek?

Maske yasağı yazın kalkar mı? Koronavirüs salgınında aşılar kadar maskeler de son derece önemli. Uzmanlar, doğru kullanılan maskenin aşı gibi koruyucu olduğunu belirtiliyor. Bir yılı aşkın süredir maske kullanan milyonlar bu yasağın ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkar? Türkiye’de maske yasağı ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:14:00 -
Maske yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu aşıların yanı sıra maske, mesafe ve hijyen. Ülkemizde yaklaşık 28 milyon doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı tedariki konusunda önemli adımların atıldığını, sevkiyatların gerçekleşmesi halinde haziran ayı sonunda 20 yaş üstünün aşılamasına gelineceğini belirtti. Aşılarla ilgili bu gelişme yüzleri güldürürken pek çok kişi maske yasağının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkar?  

Maske yasağı ne zaman bitecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, maske yasağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.

 

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Yaşam

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı
Gündem

Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı

Gümüş son 1 ay içinde yüzde 9'a yakın prim yaptı. Uzmanlar, gümüşün ons fiyatının uzun vadede 50 doların üstüne çıkabileceğini tahmin ediyor..
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 12 Mayıs itibarıyla 1 milyar 646 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolara yü..
TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?
Spor

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off turunda heyecan dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay