Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu aşıların yanı sıra maske, mesafe ve hijyen. Ülkemizde yaklaşık 28 milyon doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı tedariki konusunda önemli adımların atıldığını, sevkiyatların gerçekleşmesi halinde haziran ayı sonunda 20 yaş üstünün aşılamasına gelineceğini belirtti. Aşılarla ilgili bu gelişme yüzleri güldürürken pek çok kişi maske yasağının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Peki, maske yasağı ne zaman kalkar?

Maske yasağı ne zaman bitecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, maske yasağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.