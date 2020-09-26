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Aktüel Maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran zanlı tutuklandı
Aktüel

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:09:12 -
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde kendisine maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı.

Maskesini doğru takması yönünde kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darbederek gözünün yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan T.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk olan şüpheli Furkan T., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını dikkate alarak Furkan T.'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- Olay

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastanın yakını olan Furkan T.'yi maskesini doğru takması yönünde uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, şüpheli tarafından saldırıya uğramıştı.

Gözünden ağır yaralanan Babayiğit, aynı hastanede ameliyata alınmış, ameliyatın ardından sağlık çalışanının gözünde kalıcı hasar kalabileceği belirtilmişti.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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