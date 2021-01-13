Maske takmayarak Türkiye'nin gündemine düşen kadın yine olay çıkardı!

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı için polislerle kavga eden kadın, bu kez de güzellik merkezinde ortalığı karıştırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yirmikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde yaşanan olayda, Gülcan Ç., maskesiz gittiği güzellik merkezinde çalışanların uyarısı üzerine maske taktı, ancak bu kez de çenesinin altına indirdi.

Çalışanların tekrar uyardığı Gülcan Ç., bağırarak hizmet almayacağını belirtip, parasını geri istedi.

"İkinciyi yazmaları sıkar"

Çalışanların iadeyi kabul etmesine karşın bağırmaya devam eden Gülcan Ç., "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim, ikinciyi yazmaları sıkar." diyerek çalışanların üzerine yürüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Camı yumrukladı

Çalışanları tehdit ettiği de öne sürülen Gülcan Ç., polis ekipleri tarafından güçlükle güzellik merkezinden çıkarıldı. Tehditlerine burada da devam eden Gülcan Ç., güzellik merkezinin camını yumrukladı.

Serbest bırakıldı

Güzellik merkezi çalışanlarının şikayetçi olası üzerine Gülcan Ç., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada kendisi de güzellik merkezinin çalışanlarından şikayetçi olan Gülcan Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Garsonlara küllük fırlatmıştı

Gülcan Ç., 16 Şubat 2020 tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği bir çay bahçesinde, önce masadaki küllüğü yere, daha sonra da kendisini uyaran garsonların üzerine attı.

Ardından masaları deviren Gülcan Ç, diğer müşterilerin üzerine de bardak fırlattı. Bu sırada çay bahçesine gelen arkadaşları, Gülcan Ç.'yi dışarı çıkarmak isteyen garsonlara saldırmış, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, kadını gözaltına almıştı.

Polislerle tartışmıştı

Gülcan Ç, 10 Aralık 2020 tarihinde ise Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerince maske takmadığı için uyarılmış, taşkınlık yapıp, “Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" dedikten sonra gözaltına alınmıştı.

Polis merkezinde de maske takmayı reddeden Gülcan Ç., "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım zaten. Sizin bu artistlikleriniz bir değil yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek tehditlerine devam etmişti.