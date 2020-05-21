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Maske takmayanlara ceza yağdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 90 kişiye toplamda 35 bin 280 lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:07:18 -
Maske takmayanlara ceza yağdı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 90 kişiye toplamda 35 bin 280 lira para cezası uygulandı.


Ordu Valiliği tarafından 15 Mayıs’ta alınan kararla il kapsamındaki ilçelerin ana cadde ve meydanlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ünye’de ise Niksar Caddesi, Hükümet Caddesi, Belediye Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Devlet Sahil Yolu (Tabakhane Köprüsü-Dikilitaş Mevkii arası) ve 15 Temmuz Meydanı’nda vatandaşların bu bölgelerde maskesiz dolaşmasına izin verilmeyeceği bildirilmişti.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan talimat doğrultusunda yaklaşık 3 saatlik yaptıkları uygulama içerisinde belirlenen caddelerde ve meydanlarda maskesiz dolaşan yaklaşık 73 vatandaşa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 28 bin 616 lira para cezası uygulanırken, şehir içerisindeki dolmuş hatlara yapılan denetimlerde ise araç içerisine maskesiz giren 17 vatandaşa 6 bin 664 lira para cezası yazıldı.

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