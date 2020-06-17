Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri?
Maske takma zorunlu olan iller hangileri? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Koca maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin listesini duyurdu. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? İşte detaylar...
Maske takma zorunlu olan iller hangileri?
Türkiye Mart ayından itibaren koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgına ilişkin artan vaka sayısı herkesi tedirgin ederken, bazı illerimizde sokağa maskesiz çıkma yasağı uygulanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Kırşehir'e de maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın uygulandığı toplam il sayısı 45 oldu.
Son dönemlerde Kırşehir'de artan vaka sayıları sebebiyle yeni bir karar alındı. Konuyla ilgili Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre belirtilen adreslerde vatandaşların ağız ve burnunu tamamen kapatacağı bir şekilde maske takması gerekiyor.
Yasağın uygulandığı il sayısı Kırşehir ile 45'e yükseldi. Maske takmanın zorunlu olduğu iller şu şekilde ifade edildi:
Adıyaman
Afyonkarahisar
Amasya
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bolu
Burdur
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Elazığ
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Rize
Osmaniye
Sakarya
Siirt
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tunceli
Uşak
Yalova
Zonguldak