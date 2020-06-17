Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri?

Maske takma zorunlu olan iller hangileri?

Türkiye Mart ayından itibaren koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgına ilişkin artan vaka sayısı herkesi tedirgin ederken, bazı illerimizde sokağa maskesiz çıkma yasağı uygulanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Kırşehir'e de maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın uygulandığı toplam il sayısı 45 oldu.

Son dönemlerde Kırşehir'de artan vaka sayıları sebebiyle yeni bir karar alındı. Konuyla ilgili Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre belirtilen adreslerde vatandaşların ağız ve burnunu tamamen kapatacağı bir şekilde maske takması gerekiyor.

Yasağın uygulandığı il sayısı Kırşehir ile 45'e yükseldi. Maske takmanın zorunlu olduğu iller şu şekilde ifade edildi:

Adıyaman

Afyonkarahisar

Amasya

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bolu

Burdur

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Iğdır

Isparta

Kahramanmaraş

Karabük

Kayseri

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Rize

Osmaniye

Sakarya

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tunceli

Uşak

Yalova

Zonguldak