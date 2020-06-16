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Sağlık

Maske takmanın zorunlu olduğu Burdur’da semt pazarlarına sıkı kontrol

Maske takmanın zorunlu olduğu iller arasında bulunan Burdur’da salı günleri kurulan halk pazarında korona virüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:59:08 -
Maske takmanın zorunlu olduğu Burdur’da semt pazarlarına sıkı kontrol

Maske takmanın zorunlu olduğu iller arasında bulunan Burdur’da salı günleri kurulan halk pazarında korona virüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Burdur Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dijital cihazla ateş ölçümü yapılırken, maskesi bulunmayanlar pazara alınmıyor.


Burdur’da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı korona virüs tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveriş için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi. Girişte ateşi ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri sırayla alındı. Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe sayarak pazara sosyal mesafesiz girmeye çalıştı. Pazar içinde ise belediye ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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