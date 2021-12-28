Maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı!
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçakta yolculardan birine maske takmadığı için saldıran kadın, FBI tarafından tutuklandı. Yolcuların paylaştığı görüntülerde, saldırgan kadının da maske takmadığı görüldü.
Delta Havayolları'nın Tampa'dan Atlanta'ya giden yolcu uçağında 80 yaşındaki bir adam, uçakta servis edilen yemeği yerken maske takmadığı için saldırıya uğradı.
Patricia Cornwall isimli yolcu, 80 yaşındaki yolcuya yemek yediği sırada yaklaşarak maskesini takmasını söyledi. Bunun üzerine iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışma esnasında kadın, 80 yaşındaki erkek yolcuya saldırdı.
Karşısındaki adama maske takmadığı için vurup üzerine tüküren kadın, kavgaya müdahale etmeye çalışanlara da saldırarak bir uçuş görevlisinin ve bir diğer yolcunun yaralanmasına neden oldu.
Uçuşun geri kalanını uçuş görevlilerinin denetiminde uçağın arka kısmında geçiren kadın, iniş yapılmasının ardından Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda FBI tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerde, saldırgan kadının da maske takmadığı görüldü.