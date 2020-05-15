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Maske takma zorunluluğunun getirildiği Kırklareli'nde 30 bin maske dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:00:11 -
Maske takma zorunluluğunun getirildiği Kırklareli'nde 30 bin maske dağıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu hale getirildiği Kırklareli'nde 30 bin maske dağıtıldı.

Kırklareli Valiliği tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara içerisinde 5 maskenin bulunduğu paketler verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Bu nedenle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgin, vatandaşların ihtiyaç dışında evlerinden çıkmaması gerekliliğine vurgu yaptı.

Dışarıya çıkan tüm vatandaşlarında maske takmaları gerektiğini bildiren Bilgin, bu salgının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Kendisinin de bu salgına yakalandığını ve bir süre önce iyileştiğini hatırlatan Bilgin, "Bu hastalığı yaşayan bilir. Ben bu hastalığı yaşadığım için çok iyi biliyorum. Bu nedenle de her fırsatta vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Herkes tedbirini alsın. Yüzde 99 tedbir yetmiyor, yüzde 100 tedbir almamız gerekiyor." dedi.

Kent sakinlerinden Mustafa Babacan, kendilerine ücretsiz maske dağıtan Vali Bilgin'e teşekkür etti.

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