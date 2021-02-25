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Sağlık Maske ne zamana kadar takılacak? Salgın ne zaman biter?
Sağlık

Maske ne zamana kadar takılacak? Salgın ne zaman biter?

Korona biter mi? Koronavirüs salgını sebebiyle maske takmak zorunlu. Son bir yıldır Türkiye’de maske hayatın bir parçası haline geldi. Aşılamalarla birlikte pek çok kişi maskenin ne zamana kadar takılacağını araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs salgını ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:53:00 -
Maske ne zamana kadar takılacak? Salgın ne zaman biter?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılın mart ayında tespit edildi. Ülkemizde ilk vakanın ardından önemli tedbirler alındı ve maskeyle ilgili zorunluluk kararları alındı. Milyonlarca kişi hayatın ne zaman normale döneceğini araştırmaya başladı. Peki, ne zamana kadar maske zorunlu olacak?

Maske ne zamana kadar takılacak? Salgın ne zaman biter?

Bilim insanları aşılarla birlikte salgının zamanla gücünü kaybedeceğini ancak bunun için toplumların yarısından çoğunun aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca koronavirüs hastalığının grip gibi hayatlarımızda kalacağı da ifade ediliyor.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ´nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu.

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