Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılın mart ayında tespit edildi. Ülkemizde ilk vakanın ardından önemli tedbirler alındı ve maskeyle ilgili zorunluluk kararları alındı. Milyonlarca kişi hayatın ne zaman normale döneceğini araştırmaya başladı. Peki, ne zamana kadar maske zorunlu olacak?

Maske ne zamana kadar takılacak? Salgın ne zaman biter?

Bilim insanları aşılarla birlikte salgının zamanla gücünü kaybedeceğini ancak bunun için toplumların yarısından çoğunun aşılanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca koronavirüs hastalığının grip gibi hayatlarımızda kalacağı da ifade ediliyor.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Maskenin hayatımızdan çıkması için henüz erken. Vaka sayılarında düşüş yaşansa bile sıfıra inmedi. Şu an mutasyonlu virüsün konuşulduğu dönemde maskenin hayatımızda olması olağan bir durum. DSÖ´nün açıkladığı gibi salgın, 2022'nin başına kadar devam edecek" diye konuştu.