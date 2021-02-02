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Gündem Maske kullanımı grip vakalarını da yüzde 40 azalttı
Gündem

Maske kullanımı grip vakalarını da yüzde 40 azalttı

Kovid-19 salgınının Türkiye’de de görülmesinden ardından hayatımıza giren maskelerin insanlarda bıkkınlık uyandırmasına karşın koronavirüs dışında grip gibi mevsimsel hastalıkları önlemede de etkili olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:10:00 -
Maske kullanımı grip vakalarını da yüzde 40 azalttı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Aşılama çalışmaları ve vaka sayılarının düşmesinin vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda rehavete yol açmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Hiçbir vaka kalmadı” açıklamasına kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarına devam ediyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Güntürkün, önceki yıllara göre grip salgınında bu yıl büyük düşüş yaşandığını belirterek, “Geçen yıla göre grip ve nezle vakalarında yüzde 40 oranında azalma var. Nedeni maske kullanılması. Maske tüm bulaşıcı hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlıyor” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi
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