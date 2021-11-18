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Sağlık Maske koronavirüse karşı ne kadar koruyor? Maske takmak koronadan gerçekten koruyor mu?
Sağlık

Maske koronavirüse karşı ne kadar koruyor? Maske takmak koronadan gerçekten koruyor mu?

Maske koronaya yakalanmama konusunda ne kadar etkili? Koronavirüs salgınıyla mücadele yaklaşık iki yıldır sürüyor. Bu süreçte milyonlarca insan hayatını kaybetti. Peki, maske takmak koronaya kadar ne kadar koruyucu?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:30:00 -
Maske koronavirüse karşı ne kadar koruyor? Maske takmak koronadan gerçekten koruyor mu?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşı, maske, mesafe ve hijyenin son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Evlerimizden dışarı adım attığımızda kullandığımız, hayatlarımızın olmazsa olmazı olan maskelerin ne kadar koruyucu olduğunu merak ediyor.

Maske koronavirüse karşı ne kadar koruyor? Maske takmak koronadan gerçekten koruyor mu?

Maske hayatlarımızın olmazsa olmazı haline geldi. Uzmanlar, doğru maske kullanımının aşı kadar kıymetli olduğunu ifade ediyor. Avustralya, Yeni Zelanda,  İngiltere ve Çin'deki  halk sağlığı uzmanları tarafından yürütülen yeni araştırma, maske takmanın Covid-19  bulaşma oranını önemli ölçüde azaltabileceğini buldu. British Medical Journal adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, maske takmanın Covid-19’a yakalanma olasılığını yüzde 53 oranında azalttığını koydu.

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