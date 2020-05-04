Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi
Maske kodum gelmedi ne yapmalıyım? Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların sokağa maskesiz çıkmaması tavsiye ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara maskelerin kesinlikle ücretsiz dağlatılacağını açıkladı. Hal böyle olunca vatandaşlar “Maske kodum gelmedi ne yapmalıyım?” , “Ücretsiz maske nasıl alınır?” , “Ücretsiz maske başvurusu” , “Maske kodu nasıl alınır?” konularını araştırıyor. İşte, maske kodu alma yöntemi…
Ücretsiz maske almak isteyenler nasıl başvuru yapmaları gerektiğini merak ediyor. E devlet üzerinden ücretsiz maske talep edilebiliyor. Bunun yanı sıra cep telefonlarına gelen SMS ile vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske alabilir. Ancak pek çok vatandaş “Maske kodum gelmedi ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.
Maske kodu nasıl alınır? | Maske kodu alma yöntemi
Cep telefonlarına maske kodu gelmeyenler artık “Hayat Eve Sığar” uygulamasıyla maske kodu alabilir.
Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.
Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.