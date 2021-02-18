Korona maskesi kaç saat kullanılır? Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu doğru maske kullanımından geçiyor. Uzmanlar aşı olanların da maske takmaya devam etmesini çünkü kişilerin kendileri hasta olmasa da aldıkların virüsü başkasına bulaştırabileceğini ifade ediyor. Peki, korona maskesi yıkanır mı?

Maske gün içerisinde kaç kez değiştirilmeli? Aynı maske kaç saat kullanılabilir?

Akdeniz Üniversitesi Aşı Birimi Koordinatörü Sibel İnce aşı olanların tedbirlere devam etmesi gerektiğini belirtti. Sibel İnce, “Sosyal mesafe, hijyen konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maske çok önemli. Maske kullanımı da çok önemli. Bir maskeyle bütün günü geçirmemeliyiz. Maske kullanırken ön yüzüne dokunmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat edersek umarım yakın zamanda bu salgını atlatırız diye düşünüyorum” dedi.

Uzmanlar cerrahi maskelerin tek kullanımlık olduğunu, 3-4 saatte bir maskelerin değiştirilmesini belirtiyor. Ayrıca ıslanan maskelerin ise koruyuculuğunu kaybettiği ve bu sebeple hızla değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.