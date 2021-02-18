  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Maske gün içerisinde kaç kez değiştirilmeli? Aynı maske kaç saat kullanılabilir?
Sağlık

Maske gün içerisinde kaç kez değiştirilmeli? Aynı maske kaç saat kullanılabilir?

Cerrahi maske tekrar kullanılır mı? Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza maske takma alışkanlığı girdi. Uzmanlar maskenin doğru kullanıldığında hastalığa karşı yüzde 90’larda koruyucu olduğunu belirtiyor. Elbette mesafe ve hijyen kurallarına da uymak son derece önemli. Peki, aynı maske birden fazla kez kullanılabilir mi? Maske yıkanıp kullanılır mı? Maske kaç saat kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:09:00 -
Maske gün içerisinde kaç kez değiştirilmeli? Aynı maske kaç saat kullanılabilir?

Korona maskesi kaç saat kullanılır? Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu doğru maske kullanımından geçiyor. Uzmanlar aşı olanların da maske takmaya devam etmesini çünkü kişilerin kendileri hasta olmasa da aldıkların virüsü başkasına bulaştırabileceğini ifade ediyor. Peki, korona maskesi yıkanır mı?

Maske gün içerisinde kaç kez değiştirilmeli? Aynı maske kaç saat kullanılabilir?

Akdeniz Üniversitesi Aşı Birimi Koordinatörü Sibel İnce aşı olanların tedbirlere devam etmesi gerektiğini belirtti. Sibel İnce, “Sosyal mesafe, hijyen konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maske çok önemli. Maske kullanımı da çok önemli. Bir maskeyle bütün günü geçirmemeliyiz. Maske kullanırken ön yüzüne dokunmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat edersek umarım yakın zamanda bu salgını atlatırız diye düşünüyorum” dedi.

Uzmanlar cerrahi maskelerin tek kullanımlık olduğunu, 3-4 saatte bir maskelerin değiştirilmesini belirtiyor. Ayrıca ıslanan maskelerin ise koruyuculuğunu kaybettiği ve bu sebeple hızla değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller
Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller

Yaşam

Sokağa çıkma yasağı kalkacak iller

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili t..
Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı
Gündem

Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı

Cuma Biliki kod adlı teröristin katliam öncesi 80 teröristle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hapishane olarak kullanıla..
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay