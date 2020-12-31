Maske de takmadılar! Virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da binlerce kişi yılbaşı kutladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Wuhan'da hiçbir şey olmamış gibi yılbaşı kutlaması yapıldı.
Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da binlerce kişi bir araya gelerek yılbaşı kutlaması yaptı.
Maske de takmadılar!
Wuhan'da virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan binlerce kişi kutlama gerçekleştirdi. Kutlamaya katılan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.
1 milyon 800 bin kişi hayatını kaybetti
Geçen yılın sonlarında Wuhan'dan yayılan Covid-19 sonucu dünya çapında 1 milyon 800 bin kişi hayatını kaybetti.