Maşattepe’de imar sorunu çözüldü

Manavgat Belediyesi, Maşattepe ile Balıkçı Barınağı arasında kalan 120 hektarlık (1 milyon 200 bin metrekare) alanda yıllardır beklenen imar sorununu çözdü. Yapılan imar uygulamasıyla birlikte binlerce kişi artık tapusuna kavuşacak.

Manavgat 2. Etap (Side Turizm Alanı Sorgun Bölgesi) Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, halk arasında Pazarcı Mahallesi Kum Mevki olarak bilinen (Maşattepe ile Hayvan Barınağı arası) yaklaşık 120 hektarlık (1 milyon 200 bin metrekare) alanda 3194 Sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesine göre parselasyon işlemleri Manavgat Belediyesince yapıldı. Çalışma neticesinde 135 adet ticaret, konut ve turizme yönelik parsel üretilerek bölge yapılaşmaya açıldı. Söz konusu parsellerin Manavgat Tapu Müdürlüğü’nde tescil işlemleri ise tamamlandı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tapu maliklerinin tapularını, Manavgat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alabileceğini belirterek, “Belediyemizce bölgemizdeki imar çalışmalarını tamamlamaktan son derece mutluyuz. Yıllardır tapularını almak için bekleyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.