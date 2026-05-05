Masalsı kış manzarası! Sincaplar sahneye çıktı
Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı parkta sincapların kar üzerindeki hareketli anları cep telefonuyla görüntülendi.
Karlar üzerinde oyun oynadılar
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, son yağışlarla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla çevrili göl çevresinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ortaya çıkan sincaplar, karlar üzerinde oynadı. O anlar, bir ziyaretçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.