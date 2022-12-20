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Ekonomi MASAK finans sektörü ile bir araya geldi
Ekonomi

MASAK finans sektörü ile bir araya geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği iş birliğinde 19-23 Aralık tarihlerinde, İstanbul’da 5 gün sürecek önemli bir çalıştay düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 14:18:00 -
MASAK finans sektörü ile bir araya geldi

Yeni Akit  Ankara

“Finans Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” başlıklı çalıştay süresince MASAK yetkilileri; şüpheli işlemler, bilgi akışı, uyum programları, risk analizleri, mal varlığı dondurma kararları gibi birçok konuda detaylı bilgi verip, katılımcıların değerlendirmelerini alarak, soruları yanıtlıyor.

MASAK Başkan Yardımcısı Şimşek: Kurumlar arası işbirliği önemli

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MASAK Başkan Yardımcısı Suat Şimşek, bu çalışmanın kurumlar arası iş birliğini daha da güçlendirdiğini belirterek; “suç gelirleri ve terörizmin finansmanıyla mücadele için parasal akımların kapsamlı şekilde takibi, toplanan çok miktarda verinin hızlı bir sürede işlenmesi ve elde edilen bilgilerin de hızla aksiyona dönüştürülmesi gerekiyor. Bu çalışmalar koordinasyon hız ve yeteneğimizi geliştiriyor. Kurumlar arası iş birliğine önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

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