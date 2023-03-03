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Siyaset Masadan ayrılan Akşener’in çıkışına AK Parti’den olay yorum! AK Partili isim böyle duyurdu
Siyaset

Masadan ayrılan Akşener’in çıkışına AK Parti’den olay yorum! AK Partili isim böyle duyurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılma kararı gündeme bomba gibi düşerken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:54:00 -
Masadan ayrılan Akşener’in çıkışına AK Parti’den olay yorum! AK Partili isim böyle duyurdu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılma kararı gündeme bomba gibi düşerken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. 

Akşener'in açıklamalarının ardından Bülent Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “En acınası da 'selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını' zanneden #AltılıMasa'daki küçük partilerin 2 mv için @kilicdarogluk 'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması.. Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK’nun gölgesi olmaları:( Allah büyük!” ifadelerini kullandı.

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