Masada neden HDP yoktu? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya cevap

6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği görüşme 5 buçuk saat sürdü. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Bugün burada milletimiz adına 'Yarının Türkiyesi'ni inşa etmek için önemli bir adım attık" denildi.

Mithat Sancar: HDP'yi yok sayan Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadedecek?

Görüşmeye HDP'nin davet edilmemesi ise büyük eleştirilere neden oldu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AK Parti ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur" dedi.

HDP adına bir başka tepki ise İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan geldi. Kaya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: HDP'yi yok saymıyoruz

HDP kanadından yükselen eleştirilere yanıt bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"Masada neden HDP yoktu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP'yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok."