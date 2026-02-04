  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık Çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin ediyorlardı! 47 zanlı yakalandı Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı Yurdun batısından sağanak geliyor! Doğu illerinde ise kar kapıda Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü
Dünya Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da
Dünya

Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da!

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Gündem

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23