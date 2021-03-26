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Gündem Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti
Gündem

Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 04:36:00 -
Masada kritik konular var! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

Masada kritik konular var

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

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