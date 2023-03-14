  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Masabaşı anketi bile aklını aldı! FOX TV artığı Fatih Portakal'a Erdoğan şoku
Gündem

Masabaşı anketi bile aklını aldı! FOX TV artığı Fatih Portakal'a Erdoğan şoku

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, algı peşinde koşan muhalefet beslediği sözde anketçilerin masabaşındaki anketlerinden medet umuyor. Karalama anketlerden birini yorumlayan FOX TV artığı Fatih Portakal'ın aklı gitti.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 20:33:00 -

 yeniakit.com.tr 

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçime gidiyor. 

20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaşadıkları hezimeti yüzsüzlüğüne kapılan muhalefet, algı peşinde koşmaya devam ediyor.

Fonladıkları sözde anketçilerin masabaşındaki anketlerinden medet umar hale gelen muhalefetin bu tavrı, zaman zaman alay konusu oluyor.

Portakal'ın aklı gitti

Muhalefete yakın bir şirketin karaladığı anketi değerlendiren FOX TV artığı Fatih Portakal'ın aklı gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fondaş ankette bile Erdoğan’ın yüzde 42,9 oy almasına isyan eden Portakal, “Bir parti bu kadar dökülürken, depremde bu kadar kötü bir örnek ortaya koyarken, ekonomik şartlar bu kadar ağır olurken, siyasi yozlaşma had safhadayken hala da yüzde 43’lerde dolaşması hayra alamet değil. Erdoğan'ın oyu yüzde 20'nin bile altında olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' şeklindeki rezil ifadeleriyle tanınan Portakal'ın sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğü
'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğü

Gündem

'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' diyen Fatih Portakal'ın ikiyüzlülüğü

FOX TV artığı ekranlara geri dönüyor
FOX TV artığı ekranlara geri dönüyor

Gündem

FOX TV artığı ekranlara geri dönüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23