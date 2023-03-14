Masabaşı anketi bile aklını aldı! FOX TV artığı Fatih Portakal'a Erdoğan şoku

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Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçime gidiyor.

20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaşadıkları hezimeti yüzsüzlüğüne kapılan muhalefet, algı peşinde koşmaya devam ediyor.

Fonladıkları sözde anketçilerin masabaşındaki anketlerinden medet umar hale gelen muhalefetin bu tavrı, zaman zaman alay konusu oluyor.

Portakal'ın aklı gitti

Muhalefete yakın bir şirketin karaladığı anketi değerlendiren FOX TV artığı Fatih Portakal'ın aklı gitti.

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Fondaş ankette bile Erdoğan’ın yüzde 42,9 oy almasına isyan eden Portakal, “Bir parti bu kadar dökülürken, depremde bu kadar kötü bir örnek ortaya koyarken, ekonomik şartlar bu kadar ağır olurken, siyasi yozlaşma had safhadayken hala da yüzde 43’lerde dolaşması hayra alamet değil. Erdoğan'ın oyu yüzde 20'nin bile altında olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'Türkler PKK'ya teşekkür etmeli' şeklindeki rezil ifadeleriyle tanınan Portakal'ın sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.