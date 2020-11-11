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Spor Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak
Spor

Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:06:56 -
Masa tenisinde Süper Lig'in 2. etabı Adana'da yapılacak

ANKARA (AA) - Masa tenisinde Süper Lig 2. etap karşılaşmaları 21-22 Kasım tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasında, 2. etap karşılaşmalarının Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Trabzonspor ile Kocasinan Belediyespor takımlarının oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü ve bu ekiplerin talebi doğrultusunda Adana etabındaki maçlarının ertelendiği ifade edildi.

Süper Lig'de ilk etap karşılaşmaları sonunda erkeklerde Beşiktaş, KBS MTD ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda ise Fenerbahçe, TİGEM, Kocasinan Belediyespor ve Trabzonspor ilk sırayı paylaşıyor.


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