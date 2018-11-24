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Masa tenisi: Erkekler ETTU Kupası

- Fenerbahçe, 3. tur rövanş maçında İspanya ekibi Cajasur Priego'ya 3-1yenilerek elendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 23:16
Masa tenisi: Erkekler ETTU Kupası


İSTANBUL (AA) - Erkekler Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası 3. tur rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Cajasur Priego takımına 3-1 mağlup oldu.

Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 3-1 kaybeden Fenerbahçe, kupanın dışında kaldı.

İlk maçta Afşin Gül karşısında 11-6, 11-7 ve 11-4'lük setlerle üstünlük sağlayan Qiyao Han takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci mücadelede Alejandro Calvo'yu 11-8, 8-11, 11-9 ve 11-6'lık setlerle yenen Muhammed El Beiali skora dengeyi getirdi.

Üçüncü karşılaşmada Carlos Machao, sarı-lacivertli ekipten Mesud Farahmand'ı 12-2, 11-4 ve 11-4'lük setlerle yenerek yeniden takımını öne geçirdi. Dördüncü maçta Qiyao Han'ın Muhammed El Beiali'yi 11-4, 8-11, 11-5 ve 11-3'lük setlerle mağlup etmesiyle ev sahibi ekip rövanş mücadelesini 3-1 kazandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 23:16
  1. Cajasur Priego
  2. Fenerbahçe
  3. Masa Tenisi

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