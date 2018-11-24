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Masa tenisi: Erkekler ETTU Kupası

- Türk Telekom, 3. tur rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Fortune'a 3-0 yenilerek elendi

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:56
Masa tenisi: Erkekler ETTU Kupası


ANKARA (AA) - Erkekler Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası 3. tur rövanş maçında Türk Telekom, Ankara'da Ukrayna temsilcisi Fortune'a 3-0 mağlup oldu.

Ukrayna'da oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0 kaybeden Türk Telekom, kupanın dışında kaldı.

Ahlatlıbel'de yapılan ilk maçta Stanislav Golevonov, rakibi Yaroslav Zhmudenko'ya 4-11, 7-11 ve 6-11'lik setlerle yenildi ve Türk Telekom, 1-0 geriye düştü.

İkinci müsabakada İrfan Tavukçuoğlu, Viktor Yetimov'a 7-11, 11-8, 5-11 ve 5-11'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve konuk ekip 2-0 öne geçti.

Son karşılaşmada ise Fahrettin Ekmekçi, Grigory Vlasov ile karşılaştı. Fahrettin Ekmekçi, rakibine 8-11, 12-14 ve 9-11'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Bu sonucun ardından Ukrayna takımı, Türk Telekom'a 3-0 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:56
  1. 3. tur rövanş maçı
  2. ETTU Kupası
  3. Fortune
  4. Masa Tenisi
  5. Türk Telekom

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