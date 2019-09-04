0553 313 94 23

Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası

- A Milli Erkek ve Kadın Takımları şampiyonaya veda etti

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye, Fransa'da süren Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası'na veda etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyonada erkek milliler Yunanistan, kadın milliler de İsveç'e yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

Şampiyonada oynanan maçlarda A Milli Erkek Takımı H Grubu'nda Yunanistan karşısında salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Millilerde Talha Yiğenler, Gionis'e 3-2, ikinci oyunda İbrahim Gündüz, Sgouropoulos'a, son oyunda da Zihni Batuhan Şahin Konstantinopoulos'a aynı sonuçla 3-0 yenildi.

A Milli Kadın Takımı ise F Grubu'nda İsveç'e 3-0 yenildi ve şampiyona macerası sona erdi.

Millilerde birinci oyunda Sibel Altınkaya, Bergstrom'e ve ikinci oyunda Gülpembe Özkaya, Matilda Ekholm'e 3-1'lik skorlarla, son maçta da Özge Yılmaz, Kallberg'e 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
  1. Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası
  2. Fransa
  3. Nantes

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli karateciler sezonun ikinci yarısını Tokyo’da açacak
    1. Milli karateciler sezonun ikinci..
    2. Biga’daki okullar yeni döneme..
    3. Cübbeli'nin karşısında küçük dilini..
    4. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    5. Rezil görüntü! 2.5 yaşındaki çocuğa..
    6. Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk..
    7. Dursunbey’de Mehmet Erdem ve Aydilge..
    8. Gönül Bağı Bağcılar hareketine üye..
    9. Irak: "BM’ye başvuracağız"
    10. Büyükşehir Beledediyesi’nden üretici..
    11. "İran'da her yıl 10-20 milyar dolar..
    12. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    13. Masa tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    14. İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı..
    15. Gölbaşı ilçesinde trafik ve asayiş..
    16. Galatasaray'da gelenler ve gidenler
    17. Kocaeli’de 7 aracın karıştığı..
    18. Niğde'de boşanma aşamasındaki kadının..
    19. AOSB’DE yöneticilik asistanlığı eğitimi
    20. Adana’da hasarlı araç ihalesi..
    21. BAE'nin karanlık yüzü ortaya çıktı!
    22. "Irak'ta terörle savaşımız henüz..
    23. Aydın’ın kurutuluş öyküsü sokak..
    24. Doğduktan 24 saat sonra yapılan ‘yemek..
    25. Kutludüğün’e sosyal tesis yapılıyor
    26. Levent Üzümcü Torbalı’da seyircisinin..
    27. Bozyazı’da trafik kazası: 3 yaralı
    28. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    29. Başkan Sekmen’den Zabıta Haftası mesajı
    30. Siirt’te yöre halkı hem meslek..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."