Masa Tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası - Erkek ve Kadın A Milli Takımları gruplarındaki ilk maçlarını kaybetti



ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Takımlar Şampiyonası Fransa'da başladı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyonada gruptaki ilk maçlarına çıkan Erkek ve Kadın A Milli Takımları başarılı olamadı ve günü yenilgiyle kapattı. A Milli Erkek Takımı, H Grubu'ndaki ilk maçında son Avrupa ikincisi Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milli takımda Talha Yiğenler, Freitas'a, ikinci oyunda ise İbrahim Gündüz, Apolonia'ya aynı sonuçla 3-1, son oyunda da Ziver Gündüz, Monteiro'ya 3-0 yenildi. Milliler grupta yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Takımı ise F Grubu'ndaki ilk maçında Polonya ile mücadele etti. Milliler rakibine 3-0 kaybetti. Ay-yıldızlı ekipte Sibel Altınkaya, Qian Li'ye ve ikinci oyunda Özge Yılmaz, Natalia Partyka'ya aynı sonuçla 3-0 mağlup olurken, Ece Haraç ise Natali Bajor'e 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Kadın Milli Takımı, grubundaki ikinci maçını yarın İsveç ile yapacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.